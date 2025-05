VÍDEO: criança recebe aniversário com tema de ‘cola rato’ e viraliza nas redes sociais

Foto: Reprodução | O pequeno Caio Felipe comemorou seus 3 anos com decoração inspirada na ratoeira adesiva e divertiu os internautas

Uma festa de aniversário de 3 anos gerou bastante repercussão nas redes sociais após um vídeo mostrar a escolha inusitada de tema: “cola rato”. O tema, que remete a uma ratoeira adesiva, foi escolhido pelo pequeno Caio Felipe, que ficou encantado com o produto ao vê-lo pela primeira vez.

Para quem nunca ouviu falar, cola rato é um método de captura de roedores que utiliza uma substância pegajosa, e foi exatamente isso que inspirou a decoração do aniversário. O bolo da festa trazia até um rato de decoração em cima, e o painel de fundo imitava uma embalagem do produto. Em vez das mensagens de advertência, a embalagem trazia frases como “Feliz aniversário, Caio Felipe” e “O neném mais bonito do Brasil”.

A mãe de Caio, Renata Souza, explicou que a escolha do filho foi espontânea. “Quando ele viu um cola rato pela primeira vez, ele ficou fascinado e pedia para todo mundo dar de presente. Queria que a festa dele fosse com esse tema, e seria decepcionante para ele se fosse o contrário”, contou ela.

Apesar de algumas críticas, a mãe defendeu a decisão, ressaltando a felicidade de Caio com o evento. “Importante é que ele estava muito feliz e realizado. Isso é o que importa para nós”, afirmou.

Nos comentários, muitas pessoas acharam a ideia inusitada e criativa. “Eu amo festas autênticas, é tão bom ver que tem gente que respeita os sonhos dos filhos sem se importar com a opinião dos outros 👏”, escreveu uma internauta. “Esse aí zerou a criatividade! 😂” disse outro seguidor, se divertindo com a situação.

Fonte: e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/05/2025/10:20:48

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...