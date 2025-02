VÍDEO: cuidador de educação especial é agredido com socos e chutes por pai de aluno dentro de escola no ES

Foto: Reprodução | A câmera de segurança mostra quando o pai chega e, em seguida, começa a agredir o cuidador na frente do filho; caso ocorreu no começo da tarde desta segunda-feira (10)

Um cuidador da educação especial foi agredido a socos e chutes por um pai de aluno no começo da tarde desta segunda-feira (10) na Escola Municipal Antônio Vieira de Rezende, em Central Carapina, na Serra. Tudo aconteceu no horário de saída dos estudantes da manhã, por volta de 12h14, e na frente da criança. Ainda não há informação sobre a motivação. (Veja o vídeo no fim da reportagem).

Segundo apuração da reportagem da TV Gazeta, o homem já teria ido na quinta-feira (7) e ameaçado outros profissionais da educação da instituição. A vítima foi encaminhada a um hospital particular no município serrano e teve um edema e hematomas.

O videomonitoramento do centro estudantil mostra quando o homem chega intimidando o cuidador. Já atrás da grade do que parece ser o portão, é possível ver quando outros profissionais que trabalham no espaço chegam.

Primeiro, o suspeito começa a bater, e todas as pessoas próximas se desesperam. Com o cuidador já no chão, ele levanta e começa a chutá-lo. Sem aguentar ver a cena, uma mulher coloca a mão na cabeça e se retira do local.

Na sequência, o educador permanece no chão, enquanto o pai sai com o filho. Segundo a Secretaria de Educação da Serra, o Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu/192) foi acionado, prestando os primeiros socorros e encaminhando a vítima para atendimento hospitalar.

“Um responsável pela Unidade acompanhou todo o atendimento e a Prefeitura da Serra está dando todo suporte a vítima e familiares. A Guarda Municipal e a Polícia Militar foram acionadas imediatamente e estão sendo tomadas todas as providências necessárias, incluindo a busca pelo responsável da agressão”, falou a Sedu.

Ainda de acordo com a prefeitura, o caso está sendo apurado e medidas estão sendo adotadas para reforçar a segurança no entorno da escola.

“A família do aluno será convocada para uma reunião de acompanhamento. A Sedu reitera o compromisso com a segurança e o bem-estar de todos os alunos, profissionais da educação e familiares. Seguiremos acompanhando de perto o caso e manteremos a comunidade escolar informada sobre as próximas ações”, informou.

VÍDEO: cuidador de educação especial é agredido com socos e chutes por pai de aluno dentro de escola no ES

Fonte: TV Gazeta e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 12/02/2025/08:58:25

