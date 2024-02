Vídeo: Curto-circuito causa incêndio e quase mata mulher em Marabá

Incêndio ocorrido na Nova Marabá teve início com a pane de um ventilador. Dona de casa ficou trancada no imóvel e não localizava as chaves da casa.

Uma ocorrência atendida pelos Bombeiros de Marabá, no sudeste do estado, chamou a atenção dos militares, pois tudo poderia ter sido evitado caso a vítima soubesse onde tinha deixado a chave da casa.

Isso mesmo a chave do imóvel pode e deve ser guardado num local de fácil acesso, segundo informou e bem observou o sargento Belém, comandante da guarnição que coordenou esta missão.

Maria Célia de Carvalho Barros dormia quando percebeu que a casa dela estava em chamas. O imóvel fica localizado na Folha 25, Quadra G, Lote 3, Nova Marabá.

Era por volta de 1h20 da madrugada desta segunda-feira (5) quando os Bombeiros chegaram para combater o incêndio. Segundo o sargento Belém, a origem do incêndio se deu por conta de uma avaria em um ventilador sendo que o motor pegou fogo e as chamas se alastraram pela casa.

Neste ínterim, a mulher, que dormia juntamente com uma criança, começou a gritar pedindo socorro, pois estava se queimando e não encontrava a chave da casa.

Um vizinho, segundo o sargento Belém, socorreu a mulher, porém ela teve de ser socorrida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e internada no Hospital Municipal de Marabá já que sofreu queimadura em várias partes do corpo.

Portanto, desta ocorrência, o sargento Belém tirou como lição e sugere que o cidadão deve guardar as chaves da casa num local acessível como forma de prevenção e segurança.

Neste caso o desfecho deste caso só não foi mais trágico graças à ação rápida do vizinho já que a mulher estava ardendo em chamas e não encontrava as chaves da casa.

Participaram desta ocorrência, além do sargento Belém, o sargento Sá, cabos Ítalo Pessoa, Sabrina e soldados Almeida e Rocha. As chamas foram contidas num curto intervalo de tempo a fim de evitar que o incêndio se alastrasse pra outros imóveis.

VEJA VÍDEO DO MOMENTO DO INCÊNDIO!

