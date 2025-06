Vídeo de garotinho cadeirante sobre rua esburacada chama atenção em Feira de Santana: “Cadê as promessas de outubro?”

Garotinho cadeirante, de apenas 5 anos, faz apelo para manutenção de rua em Feira de Santana | Foto: Colagem / reprodução – Redes Sociais

No vídeo publicado no Instagram, a criança fez um pedido para que a prefeitura solucione a buraqueira na Rua Garanhuns.

O apelo feito por um garotinho de apenas cinco anos chamou a atenção de muitas pessoas em Feira de Santana. Asaf Salão é morador do bairro Conceição II e utiliza cadeira de rodas para se locomover. No vídeo publicado no Instagram, a criança fez um pedido para que a prefeitura solucione a buraqueira na Rua Garanhuns, local onde mora com os pais.

“Eu quero mostrar a situação da minha rua. Olha isso, cheio de lama, cheio de buraco. O prefeito não arruma isso aqui. Olha o tanto de barro que tem, pedras jogadas. Se já é difícil para minha mãe e meu pai saírem [de casa], imagina eu, que uso cadeira de rodas. Cadê as promessas feitas em outubro?”, questionou o garoto no vídeo.

Guaraci Simões, pai de Asaf Salomão, contou ao Acorda Cidade que o filho necessita fazer uso da cadeira de rodas, pois foi diagnosticado com mielomeningocele, uma doença caracterizada por uma malformação congênita da coluna vertebral e da medula espinhal, que ocorre nos primeiros estágios da gestação.

Um problema sistemático

Simões afirmou que a presença constante de buracos e poças de lama, em dias chuvosos, é a constatação de um problema que ele considera sistemático. O pai de Asaf revelou que ele mesmo foi responsável por realizar a última pavimentação em um trecho da Rua Garanhuns.

Veja Vídeo:

“Eu mesmo peguei a ferramenta, juntei com algumas pessoas, para poder entrar em casa. Convivo com essa situação há dois anos. [Na época], eu liguei para o Fala Feira. Além de absorver todos os créditos do meu telefone, me deram um prazo de 999 dias para ser atendido. Isso há dois anos”, disse.

O pai do garotinho continuou: “E a situação é essa, a tendência é piorar. A gente sabe que é sistemático isso em Feira de Santana. Infelizmente, são os buracos que já têm endereço certo. Parece que esses buracos já estão cadastrados, com endereço certo, com número e tudo, identidade.”

Localização estratégica

O trecho com o pavimento danificado, que possui cerca de 100 metros, aproximadamente, serve como uma importante ligação com a rua Calamar. Ao Acorda cidade, Guaraci afirmou que a prefeitura poderia utilizar a localização estratégica da rua Garanhuns para transformá-la em mais um acesso ao Aeroporto de Feira de Santana.

“Seria um projeto excelente. A Rua Garanhuns poderia ser mais um acesso para o aeroporto. Para quem vem da BR-116 Norte, poderia usar esse traçado que já existe para ir até lá. É só utilizar as avenidas Iguatemi e Ayrton Senna, que já são pavimentadas, interligar com a Rua Gameleira, que é aqui no fundo, subir pela Rua Garanhuns, sair na Calamar e descer para a Avenida Sérgio Carneiro, que vai para o aeroporto”, concluiu Simões.

O que diz a Soma?

A produção do Acorda Cidade entrou em contato com João Vianey, responsável pela Superintendência de Operações e Manutenção (Soma) da Prefeitura de Feira de Santana, solicitando um retorno para a questão. O superintendente enviou um áudio para o programa explicando as intervenções que serão feitas na Rua Garanhuns. Confira a transcrição abaixo:

“Essa Rua Garanhuns, essa região da Conceição, de fato tem uma situação de lençol freático elevado. Nós temos um problema recorrente de pavimento. Já fizemos várias drenagens aí: Heitor, Vila Lobos, algumas transversais, algumas intervenções. Mas, de fato, é uma intervenção bem complexa, exige uma intervenção mais robusta. Inclusive, no trecho final da Garanhuns, próximo ao córrego afluente do Rio Pojuca, nós temos uma intervenção programada de drenagem, de retificação do canal e, naturalmente, a melhoria do escoamento dessas águas pluviais e do lençol freático.

Nossa equipe já fez uma visita aí na semana passada. Hoje teremos mais uma equipe fazendo uma avaliação desse ponto, e nós iremos fazer a recomposição do pavimento. Conforme expliquei, é uma intervenção para melhorar a condição de rolamento, mas exige uma intervenção mais robusta relativa a águas pluviais e lençol freático, que já está no planejamento do município.”

