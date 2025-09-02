Vídeo de manifestação pró-Bolsonaro nos EUA é produção de IA

A verificação do vídeo como falso foi possível por o software utilizado aplicar uma marca d’água em vídeos, imagens, áudios ou textos fabricados sinteticamente | Reprodução

Publicação viralizou dias antes do julgamento do ex-presidente por suposto envolvimento na trama golpista de 8 de janeiro.

Às vésperas do julgamento por acusações de envolvimento na trama golpista de 8 de janeiro de 2023, um vídeo que circula nas redes sociais afirma mostrar uma parada militar em homenagem ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Entretanto, especialista verificaram que a publicação é falsa, por se tratar de um conteúdo gerado por inteligência artificial (IA). O vídeo, publicado no Facebook em 24 de agosto, já acumulou mais de 60 mil visualizações. A mensagem que acompanha as imagens diz: “Bolsonaro recebe homenagem militar dos EUA”.

As cenas produzidas digitalmente retratam uma parada militar em um estádio, nas quais militares seguram uma grande bandeira dividida em duas metades: à esquerda, a bandeira do Brasil e, à direita, a dos Estados Unidos.

A verificação do vídeo como falso foi possível pois o software utilizado aplica uma marca d’água em vídeos, imagens, áudios ou textos fabricados sinteticamente. Apesar de imperceptível para os humanos, a marca é detectável por outros sistemas de Inteligência Artificial.

Além disso, não houve registros na imprensa nacional ou internacional que indiquem que o governo dos Estados Unidos organizou uma parada militar em homenagem a Bolsonaro.

Informação falsa, mas rapidamente viralizada

Essa desinformação se espalhou rapidamente, especialmente em um momento crítico, já que o ex-presidente enfrenta nesta terça-feira (2) um julgamento na 1ª turma do Supremo Tribunal Federal (STF).

O julgamento de Jair Bolsonaro envolve acusações graves, incluindo organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça, além de deterioração de patrimônio tombado.

O ex-presidente, que governou o Brasil de 2019 a 2022, frequentemente se posicionou em favor de uma política externa alinhada aos interesses dos Estados Unidos. Essa relação, embora tenha sido marcada por momentos de cooperação, também enfrentou críticas, especialmente em relação a questões ambientais e direitos humanos.

Impactos da desinformação

A disseminação de informações falsas, como a parada militar fictícia, pode ter consequências significativas. Primeiramente, ela pode influenciar a percepção pública sobre figuras políticas e eventos atuais.

Além disso, a desinformação pode afetar a confiança nas instituições democráticas, especialmente em um momento em que a credibilidade das informações é crucial para a estabilidade política.

O uso de inteligência artificial para criar conteúdos enganosos representa um desafio crescente para a sociedade. À medida que a tecnologia avança, torna-se cada vez mais difícil distinguir entre o que é real e o que é fabricado.

Portanto, a educação midiática e a verificação de fatos se tornam essenciais para combater a desinformação.

