Vídeo de Mestre Fafá apresentando a Bateria da Grande Rio ao juri repercute após vice-campeonato

(Foto: Reprodução) – A gravação, feita na madrugada da última quarta-feira (07), mostra o mestre de bateria no comando dos ritmistas da escola de Duque de Caxias

Um vídeo onde Fabrício Machado, o Mestre Fafá, aparece apresentando e descrevendo a bateria da Grande Rio para os jurados durante o desfile na Marquês de Sapucaí viralizou nas redes sociais.

A gravação, feita na madrugada da última quarta-feira (07), mostra o mestre de bateria no comando dos ritmistas da escola de Duque de Caxias que conquistou o segundo lugar no Carnaval do Rio de Janeiro em 2025, ficando atrás apenas da Beija-Flor, que levou o título por uma diferença mínima de um décimo no quesito Bateria.

Na noite da última quarta-feira (05), após a apuração dos desfiles do Grupo Especial, Mestre Fafá usou o X (antigo Twitter) para pedir desculpas pelo resultado e lamentou a perda do título. Em uma mensagem, escreveu: “Desculpa, Caxias”.

Nos comentários de sua postagem sobre o resultado, Fabrício recebeu mensagens de apoio de seguidores e integrantes da comunidade. Muitos destacaram seu talento e dedicação, reforçando que o desempenho da bateria não deveria ser responsabilizado pelo resultado final. Além disso, elogiaram o desfile emocionante da escola e a garra da comunidade ao defender o enredo.

“Nós te amamos! Por favor, não fique triste”, comentou um internauta. “Você é gênio, é um músico de excelência”, “foi impecável” e “estamos orgulhosos por tudo de tão lindo que vocês apresentaram na Sapucaí”, escreveram os seguidores.

Fonte: Luciana Carvalho – O Impacto – colaborou Portal Encontro das Águas e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 06/03/2025/16:26:28

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...