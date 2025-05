VÍDEO: Delegado de Novo Progresso se pronuncia sobre agressão a adolescente de 15 anos em conveniência

Foto: Reprodução | O Delegado Titular da Polícia Civil de Novo Progresso, Dr. José Rodolfo Biagi Messen Mussi, se pronunciou nesta segunda-feira (26) sobre o caso de agressão a uma jovem de 15 anos, ocorrido em uma conveniência do município no último sábado, 24 de maio.

Segundo o delegado, a Polícia Civil já iniciou a investigação e está tomando as medidas cabíveis.

“O caso está sendo apurado pela Polícia Civil e já foram instaurados os procedimentos necessários contra quem agrediu a adolescente e todos aqueles que presenciaram e se omitiram sem fazer nada. Repudiamos qualquer ato de violência e estamos trabalhando para esclarecer os fatos”, afirmou.

Além disso, medidas administrativas estão sendo analisadas contra o proprietário do estabelecimento onde o fato aconteceu.

A Polícia Civil também pede a colaboração da população para identificar todos os envolvidos. Qualquer informação pode ser repassada presencialmente à delegacia ou por meio do número (93) 8413-8310. O sigilo e o anonimato dos informantes estão garantidos.

Veja Pronunciamento abaixo:

Entenda o caso

Uma jovem de 15 anos desmaiou e precisou ser transportada ao hospital após ser alvo de golpes, pisadas e puxões de cabelo durante uma confusão envolvendo ao menos oito pessoas. A briga aconteceu na madrugada de domingo 25 de maio de 2025 na Rua do Cachimbo, bairro Jardim Planalto, e a situação terminou com ela desmaiada após levar uma pesada na cabeça.

Leia mais- Agressão covarde a menor de idade repercute mal em Novo Progresso

Vídeos gravados por testemunhas mostram quando alguns frequentadores do estabelecimento partem para cima de ao menos dois jovens com socos, pisadas e até mesmo empurrões e puxão de cabelo.

Tudo foi registrado por vídeos que circulam na internet. Nas imagens, a moça de vestido branco aparece primeiro discutindo com dois homens — um deles a empurra com força, e ela vai ao chão. Mas o pior ainda estava por vir.

Pouco depois, a jovem entra em briga com uma mulher de preto, leva vários empurrões, cai, levanta, e insiste na confusão. Outra mulher, de vestido vermelho, também entra na briga e agride a jovem. No final da sequência, a mulher de preto desfere um chute violento na cabeça da moça, que desmaia. A cena assistida por dezenas de pessoas, que nada fazem para impedir a violência, ao contrario pisam na vitima.

Imagem Intima divulgada – Não bastasse as imagens com cenas de agressão a menor teve imagem intima divulgada por pagina em rede social. Sem pudor algumas pessoas usaram a imagem da menor caída ao chão onde aparece sem roupa intima por baixo.

A divulgação de imagens íntimas, sem consentimento, nas redes sociais já é crime. Duas leis de 2018 punem essas infrações com penas que podem chegar a cinco anos de prisão.

Negligencia – Apesar da gravidade das imagens, no local não havia seguranças, e não foi acionada nenhuma equipe da Polícia Militar ou de socorro médico no momento da ocorrência. O caso levanta preocupação sobre a segurança em locais de entretenimento e a necessidade de intervenção em situações de risco. As gravações terminam com o grupo de agressores deixando o local, enquanto a vítima fica caída no chão, inconsciente, sendo socorrida por testemunhas.

Veja as imagens:

Fonte: Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 26/05/2025/13:23:15

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...