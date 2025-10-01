Vídeo: elefante ataca turistas de Safari em lago cheio de crocodilos

Segundo o jornal britânico The Sun, o ataque aconteceu no Dia Mundial do Turismo | Foto: Reprodução

As imagens mostram o momento em que o animal ataca pessoas que estavam em uma embarcação e que caem em um lago cheio de crocodilos. Veja!

Os safaris africanos são muito procurados por turistas que desejam realizar passeios e conhecer a fauna selvagem. Com uma diversidade de animais como leões, girafas, zebras e outros, é preciso ter cautela e sorte na hora de se aventurar.

No último sábado (27), um grupo de turistas britânicos e norte-americanos foi atacado por um elefante no momento em que realizavam um passeio de canoa no Delta do Okavango, em Botsuana, na África.

O caso foi registrado por vídeos que circulam nas redes sociais e que repercutiram na imprensa nacional e internacional. Nas imagens, o animal aparece avançando contra duas embarcações e joga pessoas na água cheia de crocodilos.

Segundo o jornal britânico The Sun, o ataque aconteceu no Dia Mundial do Turismo. O barco com turistas se aproximou de um elefante fêmea com filhotes. Após isso, o macho resolveu proteger a família correndo atrás dos humanos. Apesar da gravidade, não houve registro de feridos.

VEJA O VÍDEO:

Apesar de não serem comuns, ataques podem ocorrer

Conhecidos por serem mais pacíficos, os ataques com elefantes podem ocorrer, caso eles se sintam ameaçados. Foi o caso de Botsuana, na África. O ex-guarda florestal sul-africano Kakwele Sinyina informou que esse caso se deu porque os turistas se aproximaram demais do animal que estava próximo aos filhotes.

“Eles tiveram muita sorte. O grupo poderia ter sido facilmente morto”., disse.

