Vídeo: Em plena luz do dia, casal é flagrado fazendo sexo na praia e é preso

Casal mantendo relações sexuais na praia. Foto: Reprodução

Um casal de turistas de São Paulo foi flagrado mantendo relações sexuais em plena luz do dia na Praia de Cabo Branco, em João Pessoa (PB), nesta terça-feira (2). A cena foi presenciada por banhistas e chamou atenção pela exposição em um dos pontos mais movimentados da orla.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do Batalhão Especializado em Policiamento Turístico (BEPTUR) patrulhavam a região quando surpreenderam o casal. Eles foram autuados por ato obsceno e encaminhados para a lavratura do Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO).

Após o flagrante, os dois foram conduzidos para os procedimentos legais cabíveis. O caso segue sob investigação da Polícia Civil, responsável por apurar as circunstâncias do ocorrido.

Veja Vídeo:

