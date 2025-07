VÍDEO: Embarcação naufraga no Amazonas e passageiros são resgatados por outro barco que passava no local

(Foto: Reprodução) – Acidente ocorreu na tarde deste domingo (27), quando embarcação vinda de Urucará virou durante o trajeto

Uma embarcação que seguia de Urucará naufragou na tarde deste domingo (27) no estado do Amazonas. O incidente ocorreu por volta das 15h, nas proximidades do Rio Negro. Imagens do momento circularam nas redes sociais e mostram o desespero dos passageiros no momento do acidente.

Apesar da gravidade da situação, todos os ocupantes foram resgatados por outra embarcação que passava pelo local no momento do naufrágio. Não há informações sobre desaparecidos.

A ocorrência será investigada pelas autoridades para apurar as causas do acidente e as condições da embarcação. O episódio foi registrado na região central de Manaus, nas imediações da Balsa Amarela, ponto de referência às margens do Rio Negro.

O caso segue sendo acompanhado e novas atualizações devem ser divulgadas assim que forem confirmadas pelas autoridades.

Fonte: imediatoonline e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 28/07/2025/16:10:18

