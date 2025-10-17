VÍDEO: Embarcação sofre princípio de naufrágio na Baía do Marajó e passageiros são resgatados após momentos de desespero

Vídeos mostram passageiros com coletes salva-vidas aguardando por resgate (Foto:Reprodução / redes sociais)

A embarcação partiu de Belém rumo a Curralinho, no Marajó, mas apresentou sobrecarga em Abaetetuba, forçando passageiros a agirem em emergência

Uma embarcação do tipo ferry boat, identificada como ‘Marajó Norte’, que fazia a rota de Belém para o município de Curralinho, no arquipélago do Marajó, enfrentou uma situação de emergência na noite desta quinta-feira (16) durante um princípio de naufrágio ao se aproximar de Abaetetuba. O acidente teria ocorrido nas proximidades da Vila do Conde, segundo narra um dos passageiros nos vídeos que começaram a circular pelas redes sociais.

De acordo com informações preliminares, prestadas por pessoas a bordo, o incidente foi provocado por um suposto sobrepeso da embarcação. Com o peso excessivo, a balsa começou a afundar parcialmente, levando pânico aos passageiros e tripulantes. Para estabilizá-la e evitar a submersão total, as pessoas iniciaram uma operação de emergência, descartando parte do que era transportado no rio, conforme registrado em vídeos compartilhados nas redes.

VEJA VÍDEO:

“A gente tá muito longe da beira. Tem muita mãe com criança de colo aqui. Se vocês puderem chamar a Capitania [dos Portos], alguém que possa ajudar, por favor”, relata um dos passageiros em um dos vídeos.

Resgate dos ocupantes

Uma segunda embarcação, identificada como Bom Jesus, teria prestado socorro e conseguido resgatar todos os ocupantes do Marajó Norte.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 17/10/2025/07:00:00

