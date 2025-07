VÍDEO: Esposa flagra pastor com amante dentro de carro em supermercado

O caso envolveria uma traição, atribuída a um homem que foi flagrado com a amante no carro. | Reprodução

Vídeo de esposa flagrando marido pastor com amante em Manaus gera repercussão nas redes sociais. Entenda o que aconteceu e as reações do público.

O fim de semana foi de barraco, gritaria e muita repercussão nas redes sociais, após um vídeo viralizar mostrando uma confusão no estacionamento de um supermercado no bairro Alvorada, zona centro-oeste de Manaus.

A cena, flagrada por clientes e compartilhada inicialmente pela página “Fofoquei Alvorada”, mostra uma mulher confrontando o companheiro que, segundo ela, foi flagrado no carro com a amante. O motivo? Uma suposta traição que teria atravessado estados e culminado em reencontro inesperado e tumultuado.

De acordo com a versão da mulher traída, divulgada nas redes sociais, o casal é natural de Manaus, mas estava vivendo no estado do Paraná. O homem, no entanto, teria deixado a companheira alegando que se mudaria para São Paulo — o que não aconteceu.

Eu fiquei doente, cheia de dívidas, sozinha no Paraná. Decidi voltar pra Manaus, perto da minha família, e hoje encontrei ele com a amante no supermercado”, desabafou ela em seu perfil.

A confusão foi registrada em vídeo e mostra gritos, acusações e tentativa de agressão no local. Apesar da repercussão, não há informações sobre o desfecho da situação após a gravação.

VEJA O VÍDEO:

