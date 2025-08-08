Vídeo: Estudante é agredida com tesouradas no rosto durante briga em sala de aula na Zona Leste de SP

Foto: Reprodução | Uma estudante ficou gravemente ferida após ser atacada com tesouradas no rosto por uma colega dentro da sala de aula, na noite da última quinta-feira (7), em uma escola localizada no Parque São Lucas, Zona Leste de São Paulo.

De acordo com imagens registradas por outros alunos, a briga começou após uma discussão sobre uma cadeira. Em seguida, as jovens iniciaram uma agressão física. A vítima, coberta de sangue, foi encontrada por policiais no banheiro da escola, onde tentava estancar os ferimentos.

Segundo o boletim de ocorrência, a agressora alegou que as duas tinham um histórico de desentendimentos e que teria reagido após ser atingida por uma mesa. Ela também afirmou que havia sido agredida com chutes no rosto em um episódio anterior, ocorrido na última terça-feira (5), além de relatar ameaças.

O vice-diretor da unidade confirmou que ambas já haviam se envolvido em outras agressões. A vítima foi socorrida pelo Samu e encaminhada a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde recebeu atendimento e foi liberada. A agressora foi levada ao 42° Distrito Policial, ouvida pelas autoridades e, posteriormente, liberada.

Vídeo:

“A cena choca, mas a indiferença de quem assistiu sem fazer nada, choca ainda mais”.

