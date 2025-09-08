VÍDEO – Ex-jogador do Cuiabá chuta portão da casa da namorada e ameaça: Te mato

Foto: Reprodução | Em nota emitida por meio de sua assessoria, Pedrinho admitiu os erros e pediu desculpas à família de Amanda, com quem tem dois filhos.

O atacante Pedrinho, de 25 anos, ex-jogador do Cuiabá, São Paulo e Santos, foi flagrado por câmeras de segurança em um ataque de fúria na madrugada de quarta-feira (3), em São Paulo, quando ameaçou a namorada Amanda Nunes e familiares dela. No registro feito pelas câmeras, o jogador aparece do lado de fora da residência da companheira, completamente descontrolado.

Nas imagens, Pedrinho grita e chuta o portão da casa, enquanto a porta de um carro estacionado em frente a residência permanece aberta. Em dado momento, ele tenta atingir a câmera de vigilância, possivelmente para destruir as provas do ocorrido. O imóvel é da família de Amanda.

A Polícia Militar foi acionada e conseguiu conter a situação, mas, a princípio, não houve a formalização imediata de um boletim de ocorrência. Em nota emitida por meio de sua assessoria, Pedrinho admitiu os erros e pediu desculpas à família de Amanda, com quem tem dois filhos.

“Após a exposição das imagens em que apareço chutando o portão, retirando e quebrando as câmeras de segurança da residência da família da mãe dos meus filhos, nessa quinta-feira (04 de setembro), em São Paulo (SP), gostaria de dizer, publicamente, que reconheço minha falha como homem e pai”, diz o comunicado.

“Assumo meu erro no ato. Horas após o ocorrido, lamento o acontecimento e gostaria de pedir desculpas em público. Entendo que devo aprender com o fato e o farei. Agora, o problema será resolvido de maneira interna, junto de minha família”, afirmou o jogador.

Veja prints das ameaças:

Polêmicas

Este novo episódio se soma a uma série de brigas envolvendo o atleta. Em março de 2023, Pedrinho foi afastado do São Paulo após denúncias feitas pela mesma namorada. Na época, ele negou as acusações, mas a Justiça determinou medidas protetivas para ambas as partes.

Familiares de Amanda também prestaram depoimento na Delegacia de Defesa da Mulher, relatando agressões e ameaças anteriores. Mesmo sob investigação, o jogador foi contratado pelo Santos em 2024, ocasião em que voltou a se declarar inocente. O caso segue em tramitação e as denúncias mais recentes continuam sob apuração.

Veja vídeo:

Fonte: Metrópoles/ Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 08/09/2025/07:08:01

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...