Vídeo: Ex-marido não aceita fim de relacionamento e raspa cabeça de mulher no MT

Foto: Reprodução | O caso foi registrado nesse sábado (20), em Alto Paraguai.

Uma mulher de 37 anos teve a cabeça raspada pelo ex-marido, que não aceitava o término do relacionamento, em Alto Paraguai (a 219 km de Cuiabá). O caso foi registrado nesse sábado (20).

A Polícia Militar tomou conhecimento da situação por meio de um vídeo que circulou em grupos de Whatsapp. Nas imagens, a vítima aparece sentada em uma cadeira verde, chorando, enquanto uma pessoa com uma tesoura e uma máquina nas mãos, raspa a cabeça dela.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a mulher já registrou vários boletins de ocorrência contra o ex-marido, denunciando ameaças de morte motivadas pela não aceitação do fim do relacionamento.

Após tomar conhecimento do vídeo, a polícia tentou localizar o ex-marido da vítima para que ele preste esclarecimentos.

A Polícia Civil investiga o caso.

Veja vídeo:

Fonte: Repórter MT e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 25/09/2025/13:55:45

