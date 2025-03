VÍDEO: ex-vereador é preso após atirar contra mulher dentro de motel

Foto: Reprodução | Luciano de Souza Cavalcanti, de 59 anos, foi preso pela PM e autuado por tentativa de homicídio. Segundo a polícia, vítima tem 23 anos, foi levada para uma unidade de saúde e sobreviveu.

Imagens da câmera de segurança de um motel que fica localizado às margens da BR-424, em Garanhuns, Agreste de Pernambuco, mostra o momento em que um ex-vereador do município de Tupanatinga baleou uma mulher com vários disparos de arma de fogo nesta quinta-feira (6) (veja vídeo abaixo).

CLIQUE AQUI E ASSISTA AO VÍDEO NO INSTAGRAM DO FOLHA

Segundo a Polícia Civil, o homem que fez os disparos é Luciano de Souza Cavalcanti, de 59 anos. Ele foi preso e autuado por tentativa de homicídio. A arma usada no crime foi apreendida. O g1 tentou contato com a defesa dele, mas não tinha conseguido até a última atualização desta reportagem.

No vídeo divulgado nas redes sociais, é possível ver duas mulheres conversando em uma área externa por volta das 4h15. Logo depois, o ex-vereador e outra mulher se aproximam. O homem, vestindo apenas cueca, puxa uma arma da cintura e atira contra uma das mulheres, que está de roupa amarela. O vídeo foi borrado para proteger a identidade da vítima e das testemunhas”

A polícia disse que a vítima tem 23 anos e que sobreviveu. Ela foi socorrida e levada para uma unidade de saúde do município, mas não há informações sobre seu estado de saúde.

A polícia não informou qual a relação das mulheres com Cavalcanti nem se as 4 pessoas que aparecem nas imagens se conheciam.

A reportagem também questionou à polícia se as três mulheres estavam no quarto com Cavalcanti ou se eram funcionárias do motel e se o ex-vereador tem porte ou posse de arma, mas não obteve resposta.

De acordo com a plataforma Divulgacand, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Luciano foi eleito vereador pelo município de Tupanatinga em 2004. Ele ainda disputou as eleições 2024 e ficou como suplente.

Fonte: g1 e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 07/03/2025/12:34:23

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...