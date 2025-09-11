VÍDEO: explosão de caminhão-tanque de gás deixa 10 mortos e feridos no México

Explosão de caminhão com carga inflamável causa destruição e deixa vítimas na Cidade do México, nesta quinta-feira (11). | Reprodução/X (antigo Twitter)

Acidente em rodovia atinge veículos próximos e mobiliza equipes de emergência na Cidade do México; autoridades confirmam ao menos dez mortes e mais de 70 pessoas feridas.

Acidentes rodoviários envolvendo cargas perigosas costumam transformar trechos movimentados em cenários de tragédia, especialmente quando há veículos transportando combustível ou gás. Foi exatamente o que aconteceu nesta quinta-feira (11), na Cidade do México, onde uma explosão de grandes proporções deixou mortos, feridos e um rastro de destruição.

Segundo as autoridades locais, ao menos dez pessoas morreram e outras 70 ficaram feridas após o capotamento e posterior explosão de um caminhão-tanque carregado de gás. O acidente ocorreu em uma rodovia que marca a divisa entre o distrito de Iztapalapa, na capital, e Chalco, no vizinho Estado do México.

A força da explosão incendiou carros e caminhões que passavam pelo local, agravando a dimensão da tragédia. A prefeita da Cidade do México, Clara Brugada, afirmou no X (antigo Twitter) que “uma lista preliminar de hospitalizados” já foi divulgada, e que os números serão atualizados conforme as equipes médicas avançam nas avaliações.

QUEIMADURAS GRAVES

Muitas das vítimas apresentaram queimaduras graves e foram encaminhadas com urgência para hospitais da região. O Corpo de Bombeiros confirmou que as chamas já foram controladas, tanto no caminhão-tanque quanto nos veículos atingidos ao redor.

Este é o segundo acidente de grande impacto no México em menos de duas semanas. Na última segunda-feira (8), um trem de carga colidiu com um ônibus de dois andares no centro do país, resultando em dez mortos e pelo menos 61 feridos. De acordo com a Procuradoria-Geral do Estado do México, entre as vítimas fatais estavam sete mulheres e três homens. Parte dos feridos ainda permanece em estado grave.

VEJA O VÍDEO:

