Vídeo: Família é rendida por assaltante na garagem de casa e tem carro roubado, em Manaus

Foto: Reprodução | Segundo informações da polícia, o veículo foi recuperado, mas até o momento não há registro da prisão do suspeito.

Uma família viveu momentos de terror na noite de domingo (7) após ser surpreendida por um assaltante dentro da própria garagem, no bairro Japiim, em Manaus. As câmeras de segurança da residência registraram toda a ação, que começou quando o casal e a filha chegavam de carro e a mulher desceu para fechar o portão.

Ao perceber a presença do ladrão, o motorista do veículo deu marcha à ré e quebrou o portão, atingindo o suspeito. Mesmo caído, ele se levantou e voltou a se aproximar do carro. Em desespero, a mulher gritou por socorro e chegou a arremessar o celular contra o criminoso, enquanto a filha fugiu do veículo e se abraçou à mãe.

O assaltante aproveitou a confusão, entrou no carro da família e fugiu do local. Apesar da violência do ataque, ninguém se feriu, mas vizinhos relataram pânico ao ouvir os gritos durante a abordagem.

Segundo informações da polícia, o veículo foi recuperado, mas até o momento não há registro da prisão do suspeito. As imagens de segurança estão sendo analisadas pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) para identificar e capturar o autor do crime.