VÍDEO: Filhote de onça é resgatado por pescador em rio do Pantanal

Pescador ‘fisga’ filhote de onça e ajuda animal a atravessar rio no Pantanal (Reprodução/Redes Sociais)

Filhote se separou da mãe e foi resgatado por pescadores na junção dos rios Miranda e Paraguai, em Mato Grosso do Sul.

Um pescador viveu uma experiência inusitada nos últimos dias ao resgatar um filhote de onça-pintada que lutava contra a correnteza no encontro dos rios Miranda e Paraguai, no Pantanal. O episódio, registrado em vídeo e amplamente compartilhado nas redes sociais, mostra o momento em que o animal, visivelmente exausto, é puxado com uma rede até a margem, em segurança. O vídeo do resgate viralizou nas redes sociais.

A história, digna de um “causo de pescador”, aconteceu com Vanderlei da Silva Rosa, que costuma pescar anualmente na região. Ele e outros pescadores estavam no local quando avistaram o filhote nadando com dificuldade, aparentemente assustado com a movimentação de barcos e separado da mãe.

Ao perceber que o animal já estava cansado e não conseguiria chegar à margem por conta própria, os pescadores improvisaram um resgate com uma rede de pesca.

Surpreendentemente, o felino se agarrou ao equipamento e permitiu que fosse conduzido até um ponto seguro, próximo ao local onde a mãe havia sido vista, cerca de 30 metros adiante.

