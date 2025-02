Foto: Reprodução | Um episódio ocorrido durante uma blitz de trânsito gerou grande repercussão e levantou questionamentos sobre a coerência das fiscalizações. Durante a operação, uma mulher teve sua moto apreendida por irregularidades na documentação. No entanto, ao investigar a viatura da polícia, constatou-se que o veículo oficial também estava em situação irregular.

A cena, gravada e compartilhada nas redes sociais, rapidamente viralizou, provocando um intenso debate sobre a responsabilidade do poder público no cumprimento das normas impostas aos cidadãos.

A falta de identificação do local ocorrida não impediu que a história repercutisse, evidenciando a importância da fiscalização não apenas dos veículos particulares, mas também dos oficiais. Afinal, a lei deve valer para todos, sem exceção.

Veja vídeo abaixo:

Vídeo: "Fiscalização falha? Caso de blitz viraliza e gera debate sobre igualdade na aplicação da lei" Leia mais https://t.co/TV2u3V5y4P pic.twitter.com/79JanX57A2 — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) February 27, 2025

Fonte: Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 27/02/2025/15:10:49

