VÍDEO: Flagrado por imagens, estuprador de funcionária de lanchonete é preso

Foto:Reprodução | O sujeito já tem histórico criminal de ataques sexuais

Um vídeo de segurança registrou o momento em que uma jovem de 25 anos, funcionária de uma lanchonete no bairro Caiçaras, Região Noroeste de Belo Horizonte, foi atacada e estuprada neste domingo (14).

De acordo com a Polícia Militar, o suspeito foi identificado como Marcos Paulo Souza de Jesus, de 26 anos. Ele teria aproveitado que a vítima estava sozinha no local para cometer o crime.

Nas imagens, o homem aparece fingindo estar armado antes de invadir o balcão, puxar a jovem pelos braços e levá-la até o banheiro do estabelecimento, onde, segundo a PM, ela foi agredida e violentada.

Após o ataque, o criminoso fugiu, mas acabou identificado pelas câmeras de segurança. Ele foi localizado em casa, na Vila Sumaré, e preso em flagrante. O suspeito foi encaminhado para a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam).

Em nota, a Polícia Civil confirmou que Marcos Paulo Souza de Jesus teve a prisão ratificada pelos crimes de estupro e roubo. O inquérito segue em andamento.

Suspeito já tinha histórico criminal

O sargento Rafael Santana informou que o homem possui antecedentes. Na semana passada, ele foi flagrado se masturbando em um corredor do Centro de Saúde Ermelinda, além de furtar um celular, que teria sido vendido no Centro de BH. Apesar dos registros, ele havia sido liberado pela Justiça.

VEJA VÍDEO:

Fonte: G1 e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/09/2025/18:40:13

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...