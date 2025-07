Vídeo: fogo atinge cabelo de backing vocal do Limão com Mel durante show em Pernambuco

Fogo atinge cabelo de backing vocal da Banda Limão Com Mel durante show em Pernambuco — Foto: Reprodução/ g1

A vocalista Adma Andrade tranquilizou o público informando que Nathy Souza passava bem e foi atendida pela equipe do Corpo de Bombeiros presente no local.

A backing vocal da banda Limão com mel, Nathy Souza, teve o cabelo atingido por fogo. O incidente ocorreu, na noite de domingo (27), enquanto ela estava no palco, durante um show no Festival Pernambuco Meu País, em Salgueiro, no Sertão do estado.

Nas imagens divulgadas nas redes sociais é possível ver o momento em que as chamas atingem o cabelo da cantora. Em seguida, os integrantes da banda tentam prestar socorro e a retiram do palco.

“Aconteceu um pequeno incidente aqui com a nossa backing, e, em respeito a ela, e a vocês também, que claro presenciaram, só quero dizer que está tudo bem. Os Bombeiros atenderam ela, não foi nada grave, só um grande susto. A gente se assustou, mas graças a Deus está tudo bem, tá bom? Vamos continuar o nosso show! “.

A assessoria da Banda Limão com Mel encaminhou ao g1 uma nota lamentando o ocorrido:

A Limão com Mel lamenta, o ocorrido no show do último dia 27 em Salgueiro (PE) e informa que a backvocal Natália Souza está bem e em segurança, recebendo toda a assistência necessária. Após o incidente, ela teve queima parcial do cabelo, sem ferimentos na pele e couro cabeludo, nem outras complicações.

Fonte: g1 PE e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 30/07/2025/14:07:20

