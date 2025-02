VÍDEO: Frentista se pendura em carro e é arrastado após motorista tentar fugir sem pagar em MG

Foto: Reprodução | O caso aconteceu na tarde desta quarta-feira (19), em um posto de gasolina localizado em Manhuaçu. De acordo com relatos de funcionários do estabelecimento, o motorista alegou ter esquecido a carteira no momento do pagamento. No entanto, uma funcionária reconheceu o homem como o mesmo indivíduo que já havia saído sem pagar em uma ocasião anterior.

Na tarde desta quarta-feira (19), um motorista tentou fugir sem pagar pelo abastecimento de gasolina em um posto localizado na Avenida Tancredo Neves, em Manhuaçu, no estado de Minas Gerais. O caso, registrado em vídeo, ganhou repercussão após um frentista se pendurar na janela do veículo na tentativa de impedir a fuga, sendo arrastado por alguns metros.

De acordo com relatos de funcionários do estabelecimento, o motorista alegou ter esquecido a carteira no momento do pagamento. No entanto, uma funcionária reconheceu o homem como o mesmo indivíduo que já havia saído sem pagar em uma ocasião anterior. Ao perceber que a Polícia Militar seria acionada, o suspeito tentou fugir com o veículo.

Durante a tentativa de fuga, um frentista, ao tentar impedir o motorista, se pendurou na janela do carro, mas foi arrastado por alguns metros. Apesar do susto, ele não sofreu ferimentos graves. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e prestou atendimento ao funcionário, que não precisou ser hospitalizado.

No desespero da fuga, o motorista colidiu com uma caminhonete que estava estacionada na avenida. Após o incidente, ele foi detido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde as providências cabíveis foram tomadas.

