Vídeo – Garota é espancada por grupo de alunas dentro de escola estadual; no MT

Foto: Reprodução | Uma adolescente foi agredida cruelmente por várias colegas, dentro da Escola Estadual Carlos Hugueney, em Alto Araguaia (415 km ao sul de Cuiabá). A agressão foi registrada em vídeo, que começou a circular nas redes sociais nesta segunda-feira (4). Por meio de nota, a Secretaria de Estado de Educação (Seduc) informou que apura o caso de violência e a polícia também investiga a tortura.

Nas imagens divulgadas pelo perfil Sustenta News, a vítima aparece ajoelhada, de frente para um muro, enquanto é atacada com tapas e socos por um grupo de meninas que se revezam nas agressões. Ela não reage em nenhum momento. Segundo informações, a violência teria sido motivada por um suposto “desafio” entre as envolvidas.

Em certo momento, uma das agressoras chega a pegar o que parece ser um cabo de vassoura para bater na menor torturada.

Veja vídeo:

Diante da repercussão, a direção da escola informou que está apurando o caso com rigor e prestando total apoio à vítima e à sua família.

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar e encaminhada à Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso (Seduc-MT), que também se pronunciou por meio de nota. Veja na íntegra:

“A Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso (Seduc-MT) informa que já está apurando com rigor o caso de agressão envolvendo um grupo de estudantes contra uma aluna da Escola Estadual Carlos Hugueney, em Alto Araguaia, registrado em vídeo e divulgado nas redes sociais. As equipes gestora e psicossocial da unidade e da Diretoria Regional de Educação já foram mobilizadas para prestar atendimento à vítima, aos demais envolvidos e às suas famílias, com o objetivo de oferecer acolhimento e suporte necessários. O caso já foi registrado junto a autoridade policial competente e, paralelamente, a Seduc está tomando as medidas disciplinares cabíveis, conforme as normas do Regimento Escolar e demais legislações vigentes, com providências firmes para que situação como esta não se repita, aplicando punições exemplares dentro do que permite a legislação. Reafirmamos nosso compromisso com a promoção de um ambiente escolar seguro, respeitoso e acolhedor para todos. Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso (Seduc-MT)”.

