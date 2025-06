Vídeo: Grave acidente é registrado na BR-163 com casal de Novo Progresso

Foto: Reprodução | Na tarde deste domingo, 1º de junho de 2025, um grave acidente foi registrado na BR-163, nas proximidades do cemitério municipal de Novo Progresso (PA). Um casal morador da cidade retornava de uma pescaria quando foi surpreendido por uma motocicleta trafegando sem farol, em um ponto de baixa visibilidade da rodovia.

Para evitar a colisão, o condutor da caminhonete tentou desviar, mas perdeu o controle do veículo, que saiu da pista, capotou e desceu uma ribanceira. Além do casal, a caminhonete transportava um barco e um motor de popa, que também foram arremessados com o impacto.

Apesar da gravidade do acidente, o casal sofreu apenas ferimentos leves e algumas queimaduras causadas pelo acionamento do airbag. Ambos passam bem. Os danos foram apenas materiais.

As autoridades alertam sobre os perigos de trafegar sem iluminação adequada, principalmente em rodovias movimentadas como a BR-163.

