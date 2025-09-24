VÍDEO: grávida dá à luz em ônibus aos 6 meses em MT; bebê está na UTI

Mulher dá à luz dentro de ônibus interestadual ao fazer uma parada na rodoviária de Itaúba — Foto: Reprodução

A mãe e a bebê foram encaminhadas ao hospital e estão bem. População aguardava a chegada dos vencedores de um campeonato esportivo quando outro ônibus chega com a mulher entrando trabalho de parto.

Uma mulher deu à luz a uma menina dentro de um ônibus interestadual ao chegar na rodoviária de Itaúba, a 599 km de Cuiabá, nesta terça-feira (23). Isso surpreendeu a população que aguardava no local a chegada dos alunos da rede estadual após ganharem o título nacional no futsal dos Jogos da Juventude, em Brasília. (Veja momento abaixo).

O prefeito do município Toninho Tijolinho contou que a mulher chegou na cidade já em trabalho de parto. Ela estava em um hospital em Alta Floresta antes da viagem.

“Ela não poderia ter recebido alta, mas assinou [um termo] para sair. Foi tudo feito para que a criança tenha condições de sobreviver”, afirmou. A mulher passa bem, mas a recém-nascida está em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), em Colíder, a 648 km de Cuiabá. A vendedora ambulante Vanuza dos Santos disse ao g1 que ficou emocionada ao presenciar o nascimento da criança. “A gente esperava os atletas, e de repente a mulher entrou em trabalho de parto”, disse.

O bebê tem entre cinco a seis meses de vida. O peso da criança não foi informado.

Diante do nascimento da menina, os moradores tiveram um motivo a mais para comemorarem. Após a chegada dos atletas, a população seguiu em cortejo pela cidade para celebrar a conquista esportiva.

A equipe venceu o time do Maranhão por 11 a 2 no futsal. Com isso, trouxeram o título da 2ª divisão dos Jogos da Juventude da Caixa, em Brasília, para o estado.

Com essa vitória, os atletas colocaram Mato Grosso de volta na elite do futsal nacional para as próximas disputas do ano que vem.

Fonte: g1 MT e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 24/09/2025/14:06:15

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...