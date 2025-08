Vídeo: Grupo que assaltou agência bancária na modalidade ‘novo cangaço’ em MT é preso em RO

Foto: Reprodução | Além dos quatro homens flagrados assaltando a agência em Brasnorte, outras duas pessoas foram presas por dar apoio aos assaltantes no crime.

Os quatro homens flagrados assaltando uma agência bancária na modalidade ‘novo cangaço’, em Brasnorte, a 580 km de Cuiabá, na quinta-feira (31), foram presos em Vilhena (RO), a cerca de 466 km de onde o crime ocorreu, neste sábado (2).

Segundo a Polícia Civil, os assaltantes estavam armados com fuzis e invadiram a agência rendendo funcionários e clientes (assista acima). Após acessarem o cofre e os caixas eletrônicos, eles fugiram em uma caminhonete levando dois reféns, sendo o primeiro liberado a cerca de 3 km de Brasnorte e o segundo a quase 10 km de Brasnorte.

Seis criminosos foram presos, sendo quatro assaltantes que atuaram diretamente no crime e outros dois que deram apoio à quadrilha.

Nas imagens é possível ver os bandidos algemados, sendo colocados na viatura. Eles foram encontrados em uma casa no município de Vilhena (RO).

A ação, que mobilizou mais de 100 policiais civis e militares na busca pelos criminosos, contou com o apoio do Grupo de Combate ao Crime Organizado (GCCO), Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core), da Polícia Civil de Brasnorte, a 580 km de Cuiabá e de Tangará da Serra, do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer), Força Tática e outras unidades da Polícia Militar.

‘Novo Cangaço’

A expressão ‘Novo Cangaço’ é usada para caracterizar a ação de grupos criminosas fortemente armados que cercam pequenas cidades para praticar assaltos, geralmente a agências bancárias.

Essa modalidade de assalto foi nomeada pela polícia em alusão ao histórico bando de Lampião, que levava o medo a cidades do sertão nordestino em meados dos anos de 1930.

Brasnorte possui uma população estimada de 17,4 mil habitantes, conforme estimativa pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2024.

