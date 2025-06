VÍDEO: grupo sobe em carro para escapar de ataque de cão no interior de SP; adolescente foi mordida

Grupo sobe em carro para se proteger de ataque de cachorro em Jaboticabal — Foto: Câmera de segurança

Menina de 15 anos recebeu atendimento médico e se recupera bem em casa, em Jaboticabal (SP). Veículo ficou todo amassado

Um grupo de pessoas precisou subir no teto de um carro para se proteger do ataque de um cão em Jaboticabal (SP) neste domingo (15). Uma adolescente de 15 anos chegou a ser mordida, mas passa bem.

O caso aconteceu no bairro Santo Antônio e foi flagrado por uma câmera de segurança (assista abaixo).

Nas imagens, é possível ver o animal, que fugiu de uma casa, segundo testemunhas, tentando subir também no carro para morder as pessoas.

Em certo momento, o cão consegue subir pelo capô. As vítimas descem, correm e entram em casas vizinhas. O teto do veículo, por sua vez, fica todo amassado.

Segundo apuração da EPTV, afiliada da TV Globo, a adolescente mordida recebeu atendimento médico e já foi liberada.

Vizinhos informaram que o tutor do animal foi encontrado e prestou ajuda. A reportagem não conseguiu localizá-lo.

O g1 perguntou à Secretaria de Segurança Pública (SSP) se o caso será investigado, mas não obteve retorno até a última atualização desta reportagem.

Outro ataque

Em Ribeirão Preto (SP), dois cães de grande porte atacaram um de pequeno porte no bairro Jardim Procópio na tarde de sábado (14).

As imagens mostram quando mãe e filha passeiam com cachorros, quando outros dois saem de uma casa e atacam um dos animais menores. Elas e o tutor dos cachorros grandes tentam impedir, mas não conseguem evitar.

O animal atacado chegou a ser socorrido e levado a uma clínica veterinária, mas precisou ser sacrificado. A dona dele foi mordida na mão. Ela passa bem.

