Vídeo: Guarda municipal é afastado após disparar contra homem em discussão de trânsito em São Paulo

Foto: Reprodução | O caso foi registrado na Rua Santa Cruz, em Itu (SP), na última quarta-feira (3). Segundo imagens gravadas pelo celular da vítima, a discussão foi marcada por provocações e ofensas. Durante a filmagem, o morador chegou a desafiar o guarda a sacar a arma.

Um guarda civil municipal de Itu, em São Paulo, foi afastado de suas funções após atirar contra um homem durante uma discussão relacionada a uma briga de trânsito na Rua Santa Cruz, na última quarta-feira (3). O agente estava à paisana no momento do ocorrido e teve a arma recolhida, segundo informou a prefeitura.

De acordo com imagens registradas pelo celular da vítima, a discussão foi marcada por provocações e ofensas. O morador, que filmava a cena, chegou a desafiar o guarda para que sacasse a arma, apesar da recusa inicial do servidor. Em seguida, ao se virar e se afastar, o homem foi atingido por um disparo na perna e caiu ao chão.

Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado à Santa Casa de Itu, onde recebeu atendimento e alta médica. Em vídeo gravado posteriormente, a vítima relatou que o guarda esteve na delegacia durante o registro da ocorrência e teria confessado ser o autor do disparo.

Em nota, a Prefeitura de Itu informou que o guarda foi afastado por tempo indeterminado e que será instaurado um procedimento de apuração interna. A administração municipal também declarou que o servidor passará por avaliação psicológica e reforçou que a arma foi recolhida.

A Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP) confirmou que a arma foi apreendida para perícia e que o caso está sob investigação da Polícia Civil.

Veja vídeo:

