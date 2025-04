VÍDEO: Helicóptero com turistas cai no rio Hudson e deixa 6 mortos nos EUA

Foto: Reprodução | O helicóptero de passeio turístico, modelo Bell 206, caiu próximo à Ilha de Manhattan na tarde desta quinta-feira (10). Entre as vítimas havia turistas da Espanha, incluindo três crianças, além do piloto. O Corpo de Bombeiros foi acionado, e mergulhadores retiraram os corpos da água.

Um helicóptero de passeio turístico caiu no rio Hudson, próximo à ilha de Manhattan, nesta quinta-feira (10), matando todas as seis pessoas a bordo, conforme confirmado pelas autoridades locais. Entre as vítimas estavam turistas da Espanha, incluindo três crianças, além do piloto.

A aeronave, um modelo Bell 206, decolou de um heliporto em Nova York e caiu na região entre a cidade e Jersey City, em Nova Jersey. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 15h17 (horário local, 16h17 em Brasília) e mergulhadores retiraram os corpos da água.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o helicóptero em queda livre, aparentemente de cabeça para baixo, antes de atingir o rio. Outras imagens exibem a aeronave quase totalmente submersa e em posição invertida. A temperatura no momento do acidente estava abaixo de 10ºC.

Equipes de resgate, incluindo botes, se posicionaram próximo a uma das torres de ventilação do túnel que liga Nova York a Nova Jersey. A Administração Federal de Aviação (FAA) e o Conselho Nacional de Segurança nos Transportes (NTSB) assumiram as investigações para determinar as causas do acidente.

O espaço aéreo sobre Manhattan é movimentado, com helicópteros realizando voos turísticos, comerciais e particulares. A região abriga diversos heliportos que atendem a executivos e turistas. Até o momento, não há informações sobre possíveis falhas técnicas ou condições climáticas que possam ter contribuído para a queda. As investigações continuam em andamento.

