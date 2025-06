VÍDEO: homem agride criança de 4 anos em apresentação de festa junina na escola

(Foto: Reprodução Redes Sociais)- Agressor derruba covardemente um menino que teria brigado com outra criança em festa junina.

Douglas Filipe Parisio Lima, de 41 anos, agrediu uma criança de 4 anos, neste domingo (15) durante apresentação de festa junina em uma escola no Distrito Federal. O agressor derruba covardemente o menino que supostamente teria praticado bullying e agressões físicas contra o filho do agressor.

Conforme vídeo gravado por outros pais, crianças entre 3 e 4 anos estavam se apresentando com trajes típicos, quando, de repente, o agressor ‘voa’ até o palco em cima da criança e já caído, o garotinho, assustado, também foi alvo de xingamentos.

Na ocasião, um homem que seria possivelmente o pai da criança agredida, empurrou o homem do palco. Outros adultos correram para conter a violência, enquanto familiares de estudantes agiram rápido para retirar os pequenos do palco.

De acordo com a Polícia Civil do DF (PCDF), o agressor foi detido pelos e ao ser abordado por uma policial que lhe deu voz de prisão, ele agrediu a agente com um tapa no rosto. Os envolvidos para a 8ª Delegacia e após a assinatura de Termo Circunstanciado, o agressor foi liberado. Na delegacia, o advogado do agressor afirmou que o filho dele sofria bullying, mas que ele estava arrependido da agressão.

Por meio de nota, o Colégio Liceu lamentou o caso e disse que não compactua com qualquer forma de violência. Por decisão da instituição, a família envolvida não seguirá mais vinculada à escola.

Em nota enviada ao Metrópoles, a advogada de Douglas, Marleide Anatolia Pereira da Silva, disse que o filho de seu cliente “tem sido alvo de constantes episódios de bullying e agressões físicas dentro do ambiente escolar, praticadas reiteradamente pelo colega”.

Veja o momento

Fonte: Metrópoles/Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/06/2025/12:09:53

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...