VÍDEO: homem agride e arrasta namorada pelos cabelos em posto de combustível

Foto: Reprodução | Caso aconteceu na noite dessa quarta (13/8), em Jales, no interior de SP. O casal havia se desentendido e o homem agrediu a namorada.

Um homem de 52 anos foi preso após espancar a namorada e arrastá-la pelos cabelos em um posto de gasolina, na noite dessa quarta-feira (13/8), em Jales, no interior de São Paulo.

Imagens gravadas por testemunhas mostram o suspeito desferindo socos e tapas no rosto da vítima. No vídeo, é possível ver a mulher jogada no chão, sem reação, enquanto é espancada e arrastada pelos cabelos.

Veja:

Segundo a Polícia Militar (PM), agentes foram acionados para atender a ocorrência e, ao chegarem no estabelecimento, foram avisados que um casal havia se desentendido e se dirigido a uma residência.

Os policiais se dirigiram até o imóvel e ouviram uma nova discussão entre os dois. Ao perceber a presença da equipe, ainda de acordo com a PM, o homem tentou fugir e foi detido.

Uma filha da vítima contou à polícia que a mãe havia consumido bebida alcóolica e teve uma briga com o namorado. Sem responsável para cuidado, o Conselho Tutelar foi chamado para acompanhar e acolher a filha da vítima.

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou que exames periciais foram requisitados ao Instituto Médico Legal (IML), e o homem preso. O caso foi registrado como violência doméstica e lesão corporal no 1º Distrito Policial de Jales.

