Vídeo: Homem ameaça se jogar de torre de eletricidade; no Pará

Um vídeo mostra um homem no topo de uma torre de eletricidade no bairro do Bengui, em Belém. | (Reprodução/Redes sociais)

Vídeo mostra homem ameaçando se jogar de torre de eletricidade em Belém. Testemunhas relatam traição como motivo.

Na tarde desta terça-feira (30), um vídeo que circula nas redes sociais mostra um homem em cima de uma torre de eletricidade no bairro do Bengui, em Belém.

De acordo com testemunhas que estavam no local, o homem teria descoberto uma traição e ameaçava se jogar.

Nas imagens, é possível ver também que não havia nenhum item de segurança preso a ele.

Ainda não há informações sobre o estado de saúde do homem. A reportagem enviou solicitação de nota ao Corpo de Bombeiros pedindo mais detalhes sobre o caso e aguarda resposta.

Se você está passando por um momento difícil ou precisa de suporte psicológico, ligue para Centro de Valorização da Vida (CVV) pelo número 188.

