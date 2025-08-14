VÍDEO: Homem arrasta esposa pelos cabelos no meio da rua e é preso em MG

Foto: Reprodução | Cena foi registrada na noite de domingo (10), no Bairro Jardim Canaã, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Ao g1, a PM informou que não registrou nenhuma ocorrência sobre o ocorrido, mas o suspeito foi preso na terça (12) após a repercussão do caso.

Um homem foi preso na noite de terça-feira (12) após arrastar a própria esposa pelos cabelos na noite de domingo (10), no Bairro Jardim Canaã, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro (veja o vídeo acima). A prisão foi feita pela Polícia Civil na Praça da Bíblia, no Bairro Martins.

O suspeito foi levado para a Delegacia Especializada em Atendimento a Mulher (Deam). Veja o vídeo da prisão abaixo.

De acordo com vizinhos, que preferiram não se identificar, o homem e a mulher são um casal que vivem no Assentamento Irmã Dulce e são conhecidos pelas discussões recorrentes.

Ao g1, eles contaram que já ouviram a mulher ser agredida várias vezes, mas que nunca viram ela ser arrastada pelos cabelos, como as imagens mostraram.

Eles informaram ainda que não acionaram a Polícia Militar (PM) por medo de a mulher ser agredida novamente. Segundo os vizinhos, a mulher foi vista pela última vez na segunda-feira (11) quando foi em casa, pegou uma mochila e o cachorro e foi embora.

Ponto a ponto do vídeo

Eram 22h43 quando a câmera de monitoramento registrou o homem arrastando a companheira pelos cabelos na Rua Betânia;

A mulher, aparentemente inconsciente, foi arrastada até a frente de um caminhão que estava estacionado no local;

Cerca de 10 minutos depois, às 22h55, o casal apareceu sentado no chão em frente ao caminhão;

A mulher estava de cabeça baixa enquanto o homem conversava com ela;

Em seguida, ele mexeu na cabeça dela e depois continuaram conversando enquanto ela se manteve de cabeça baixa.

O g1 questionou a PM sobre o ocorrido e foi informado de que nenhum boletim de ocorrência foi registrado uma vez que não houve acionamento no local.

Fonte: g1

