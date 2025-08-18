Vídeo: Homem bêbado bate em esposa no meio da rua no MT

Foto: Reprodução | Caso ocorreu na madrugada desta segunda-feira (18), em Primavera do Leste.

Uma mulher de 29 anos apanhou do próprio marido, 38 anos, durante uma festa, na madrugada desta segunda-feira (18), em Primavera do Leste (a 243 km de Cuiabá). O caso foi flagrado pelas câmeras de segurança do Centro de Monitoramento da cidade (CEMIP), que acionaram a Polícia Militar.

Segundo o boletim de ocorrência, o caso ocorreu por volta das 3h30. Os militares foram até o local e encontraram a mulher.

Ela relatou que estava em uma confraternização com o marido, que já estava visivelmente bêbado, mas se recusava a deixar o local. Irritado, ele partiu para cima da esposa e a empurrou no chão. Na queda, a vítima machucou a mão e ficou com as roupas sujas.

A equipe iniciou buscas pelo agressor e o localizou algumas quadras à frente, empurrando uma motocicleta. Ele afirmou que não estava com a chave do veículo e apresentava claros sinais de embriaguez.

O homem não resistiu à abordagem e foi encaminhado à delegacia. Ele não apresentava lesões aparentes.

O caso foi registrado como lesão corporal e será investigado pela Polícia Civil.

