VÍDEO: Homem carrega o corpo da esposa em moto após acidente na Índia; vídeo mostra cena

Um homem de 35 anos, Amit Yadav, foi flagrado carregando o corpo da esposa amarrado à garupa da moto por cerca de 80 km, após ela morrer atropelada por um caminhão que fugiu sem prestar socorro.

O episódio ocorreu no último domingo, durante o feriado de Rakshabandhan, próximo a Deolapar, a caminho de Karanpur, no distrito de Nagpur, na Índia, segundo reporta o The Times of India.

De acordo com a Polícia Rodoviária, a esposa de Amit, identificada como Gyarshi, caiu da moto e faleceu ao ser atropelada pelas rodas traseiras do caminhão. O motorista fugiu do local sem prestar socorro. Amit tentou pedir ajuda a motoristas que passavam pela rodovia, mas ninguém parou, pois não havia sinal de celular para contatar emergências.

Ele então disse aos agentes que amarrou o corpo na moto e seguiu viagem para casa, enfrentando forte chuva e usando estradas de terra como desvio. Policiais o prenderam após perseguição e registraram o momento em vídeo.

O incidente gerou indignação nas redes sociais. As imagens mostram o corpo da mulher amarrado à moto, com pessoas tentando fazê-lo parar. A reportagem cita que o jornal The Times of India confirmou as informações com as autoridades.

VEJA VÍDEO:

