VÍDEO: Homem causa terror em UBS destruindo salas e vidraças

Suspeito foi contido pela Guarda Civil após ameaçar segurança e assustar pacientes com atitude violenta.

Um homem, sob efeito de álcool, provocou pânico na Unidade de Saúde da Família São Francisco, localizada no bairro Nova Lima, em Campo Grande, na tarde desta terça-feira (22). Ele destruiu várias janelas da unidade com uma barra de ferro, assustando pacientes e moradores que estavam no local.

De acordo com o Nova Lima News, o indivíduo — cuja identidade não foi revelada — tentou quebrar várias vidraças, atingindo as janelas com força e causando grande transtorno no ambiente. Pessoas próximas a ele assistiam ao ato assustadas, enquanto uma mulher comentou: “Nossa, ele vai destruir tudo”. Um vídeo que registra a cena mostra o estado das portas e janelas danificadas.

Segundo a publicação, a Guarda Civil Metropolitana foi acionada e conseguiu conter o homem, impedindo que a destruição continuasse.

Fonte: Portal Guarani e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 23/07/2025/16:03:43

