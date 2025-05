Vídeo: Homem coloca fogo no próprio corpo em estação do metrô de São Paulo

Câmera de segurança registraram o momento, mas imagens são sigilosas e foram encaminhadas para a polícia, segundo o metrô (Reprodução/Reprodução)

Chamas foram apagadas pela equipe de segurança do local, e ele foi socorrido pelo Samu.

Um homem colocou fogo no próprio corpo na estação São Bento do metrô de São Paulo, na região central da capital paulista, na manhã desta sexta-feira, 30.

Ele foi socorrido pelos agentes de segurança do metrô, que apagaram as chamas usando os extintores de incêndio do local. Em seguida o resgate do Samu(serviço de emergência de ambulâncias) foi acionado…

Nenhuma outra pessoa se feriu durante a ação, e a estação também não foi danificada, informou a equipe de comunicação do metrô de São Paulo. A circulação dos trens também não foi afetada.

A equipe de reportagem de VEJA aguarda retorno da Secretaria Municipal de Saúde para saber para onde o homem foi levado e qual o estado de saúde dele.

Fonte: Veja e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 30/05/2025/15:26:30

