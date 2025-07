VÍDEO: Homem despenca em buraco de escada rolante ao tentar capturar cobra

Um homem caiu de uma escada rolante em São Luís, no Maranhão, ao tentar capturar uma cobra. Entenda o que aconteceu. | Foto: Reprodução

Um homem caiu de uma escada rolante em São Luís, no Maranhão, ao tentar capturar uma cobra. Entenda o que aconteceu.

Às vezes o perigo está onde menos se espera. Em meio ao cotidiano apressado dos centros comerciais, um momento de descuido pode transformar um ambiente familiar em cenário de acidente. Foi o que aconteceu em um supermercado de São Luís, no Maranhão, onde um homem caiu de uma altura considerável após caminhar por uma área imprópria ao lado de uma escada rolante.

Imagens que circulam nas redes sociais desde o último fim de semana mostram o momento em que um homem caminha pelo lado de fora da estrutura de uma escada rolante, em um espaço estreito e aparentemente frágil, em um supermercado da capital maranhense. A cena termina de forma trágica, quando ele despenca dentro de um buraco entre os andares.

Nas imagens, é possível ver que o homem acessa uma área lateral à escada rolante para tentar capturar uma cobra que rastejava no local. O trecho em que ele caminha não parece projetado para circulação de pessoas, sendo visivelmente estreito e sem proteção.

Não há informações sobre o estado de saúde do homem e o supermercado ainda não se manifestou acerca do acidente.

VEJA O VÍDEO:

