Vídeo: Homem é agredido por grupo de mulheres em via pública no Pará

Foto: Reprodução | Uma cena inusitada foi registrada em Tailândia, no nordeste do Pará, nesta semana. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um homem, ainda não identificado, sendo agredido por ao menos três mulheres em plena via pública.

Nas imagens, é possível ver o grupo utilizando pedaços de madeira para bater no homem, que tenta se proteger das agressões. Em meio à confusão, uma das mulheres grita: “Chama a polícia! Vai, Dani! Pega ele, bate, bate!” — o que sugere incentivo às agressões.

De acordo com informações que circulam junto ao vídeo, a confusão teria ocorrido porque o homem não teria pago uma das mulheres envolvidas. Até o momento, não há confirmação oficial sobre o motivo do desentendimento, nem se as partes foram identificadas pelas autoridades.

Vídeo:

Fonte: Jornal Folha do Progresso/Progresso Urgente e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 17/10/2025/08:14:33

