Vídeo: Homem é atacado por onça-preta na zona rural de São Félix do Xingu (PA)

Foto: Reprodução | Vítima explorava a região em busca de minérios quando foi surpreendida pelo felino.

Um morador de Curionópolis, identificado como Deusdete, foi atacado por uma onça-preta enquanto explorava uma área de mineração na zona rural de São Félix do Xingu, no Pará. O animal teria saído de uma tenda entre as pedras e avançado contra a vítima, causando ferimentos graves no peito e nos braços. Parte do ataque foi registrada por um celular que o homem usava para documentar a área.

A vítima descreveu o felino como de grande porte, confirmando se tratar de uma Panthera onca, espécie conhecida como onça-preta. Autoridades locais foram acionadas para avaliar os riscos de novos incidentes na região, que tem histórico de exploração mineral. Deusdete recebeu atendimento médico e permanece em observação.

O caso reforça a necessidade de medidas de segurança em áreas de habitat natural de animais silvestres, especialmente em locais com atividade humana intensa.

Homem é atacado por onça-preta na zona rural de São Félix do Xingu (PA) Leia mais https://t.co/Dg1qCex365 pic.twitter.com/Z14Zz4EbXt — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) March 7, 2025

Fonte: Estado do Pará Online e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 07/03/2025/07:59:44

