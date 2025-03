Vídeo: homem é atropelado após agredir ex-mulher com ferro

Agressor de mulher é atropelado | Foto: Reprodução

O condutor tentava defender a vítima do agressor. Vídeo mostra o momento do atropelamento.

Um suspeito de agredir a ex-companheira na rua foi atropelado por outro homem que tentava defender a vítima no bairro Tupi B, na região norte de Belo Horizonte, no último domingo (16). Um vídeo de câmera de segurança no local mostra o motorista, em um carro vermelho, atingindo o suspeito antes de ele se aproximar da mulher.

A Polícia Civil disse que o suspeito de agredir a ex foi preso em flagrante por tentativa de feminicídio e será encaminhado à unidade prisional assim que receber alta hospitalar. A reportagem não conseguiu acesso à sua defesa. Questionada sobre a situação do motorista, a polícia não respondeu.

De acordo com relatos da Guarda Municipal à Polícia Militar, a mulher foi encaminhada a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) com uma lesão na cabeça que teria sido causada por agressões do ex-companheiro com uma trava de volante.

A vítima disse que foi atacada por não aceitar conversar com o ex diante de uma medida protetiva de urgência que ela tem contra ele. Ela afirmou que as agressões só cessaram após ter sido ajudada por pessoas que estavam no local e porque o ex-companheiro foi atropelado.

O motorista disse aos agentes que, em momento anterior, havia parado o carro para impedir a vítima de ser agredida e que o suspeito foi para cima dele e quebrou o vidro do veículo. Os estilhaços atingiram a filha que estava dentro do carro.

Segundo o motorista, ele então atropelou o suspeito para defender a vítima e sua filha. O momento em que o homem quebra o vidro do carro não aparece nas imagens registradas pela câmera de segurança.

O homem atropelado foi atendido no local com suspeita de fratura na perna e foi encaminhado ao hospital Risoleta Neves, onde está sob escolta da Guarda Municipal. A Polícia Civil disse que a investigação segue em andamento pela delegacia especializada em atendimento à mulher da capital.

Fonte: Artur Búrigo/Folhapress

