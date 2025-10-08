VÍDEO: Homem é conduzido à delegacia após tentar retirar motocicleta durante fiscalização do Comtri em Itaituba (PA)

Foto: Reprodução | O caso foi registrado na tarde desta terça-feira (7), no bairro Rabelo. De acordo com as informações, a ocorrência ocorreu por volta das 15h30, quando agentes de trânsito identificaram uma motocicleta estacionada em local irregular. Durante a verificação dos documentos do veículo, foi constatado que o licenciamento estava em atraso.

Um homem foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil após tentar retirar uma motocicleta durante uma ação de fiscalização do Comando Municipal de Trânsito (Comtri) na tarde desta terça-feira (7), no bairro Rabelo, em Itaituba, no sudoeste do Pará.

De acordo com informações, a ocorrência aconteceu por volta das 15h30, quando agentes de trânsito identificaram uma motocicleta estacionada em local irregular. Durante a verificação dos documentos do veículo, foi constatado que o licenciamento estava em atraso.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que o proprietário tenta retirar a motocicleta antes que ela fosse rebocada. Segundo relatos de uma agente que participou da ação, o homem não chegou a discutir com a equipe e utilizou poucas palavras, mas tentou retirar o veículo por conta própria.

Os agentes conseguiram conter a situação e acionaram a Polícia Militar, que se deslocou até o local. A PM realizou a condução do condutor e da motocicleta até a 19ª Seccional Urbana de Polícia Civil de Itaituba, onde foram adotados os procedimentos legais cabíveis.

