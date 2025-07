Vídeo: Homem é contido por populares após tentar matar esposa a facadas em Peixoto de Azevedo (MT)

Foto: Reprodução | Segundo relatos da vítima, ela e seu marido estavam em uma discussão, momento em que o homem pegou uma faca e tentou lhe atacar.

Um homem de 28 anos foi preso por tentativa de feminicídio, contra a própria esposa, de 38 anos, na noite deste domingo (27), em Peixoto de Azevedo (a 674 km de Cuiabá). Imagens de uma câmera de segurança registraram o suspeito atacando a vítima com uma faca. Felizmente, a mulher não ficou ferida.

A Polícia Militar foi acionada via 190 para verificar uma ocorrência de desentendimento de casal, na região central da cidade. No local, os militares encontraram a vítima, que estava cercada por testemunhas.

No vídeo é possível ver o homem com a faca apontada para a vítima que, a todo momento, segura um dos braços dele e mantém certa distância, conseguindo, por diversas vezes, escapar dos ataques. Ao redor, várias pessoas assistem e parecem gritar para o suspeito parar, até que em um momento, quando a vítima é virada de costas e está prestes a ser atingida, dois homens se aproximam e impedem a ação.

Posteriormente outras pessoas se aglomeram ao redor, dando socos e chutes no suspeito até que ele sai.

Segundo relatos da vítima, ela e seu marido estavam em uma discussão, momento em que o homem pegou uma faca e tentou lhe atacar.

As equipes policiais iniciaram diligências pelo homem, com base nas características informadas pelas testemunhas, e conseguiram encontrar o suspeito próximo do local do crime.

Em revista ao homem, nada de ilícito foi encontrado. Questionado sobre a faca utilizada na tentativa de feminicídio, o suspeito afirmou que teve o objeto tomado de suas mãos pelos populares.

Ele recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido para a delegacia da cidade para registro da ocorrência e entregue à Polícia Judiciária Civil para demais providências.

Veja vídeo:

