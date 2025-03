VÍDEO: Homem é flagrado espancando mulher dentro de mercado, em São Paulo

Foto: Reprodução | O caso ocorreu na segunda-feira (10). O gerente tentou intervir, mas, ao perceber que o agr3ssor estava exaltado, acionou a polícia.

Uma mulher foi agredida por um homem dentro de um mercado no Centro de São Paulo, nesta segunda-feira (10). O gerente da loja tentou intervir, mas ao perceber que o agressor estava muito exaltado, acionou a polícia.

Em depoimento, a vítima, que tem uma filha com o agressor, afirmou que houve uma discussão, mas negou ter sido agredida fisicamente. Ela alegou hematomas causados pela “ação violenta da Polícia Militar”.

O agressor, por sua vez, afirmou que a briga foi apenas verbal e que se exaltou devido a atitudes das amigas da vítima. Ele também alegou ter sido agredido pelos policiais durante sua prisão. Testemunhas, no entanto, negaram violência policial, afirmando que foi utilizado gás de pimenta para dispersar a multidão.

Fonte: Luiz Bacci e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 11/03/2025/18:44:28

