Vídeo: Homem é preso após tentar atropelar irmã e cunhado; Veja momento da tentativa de homcídio

Foto: Reprodução | Um homem foi preso na noite desta terça-feira (9) após tentar matar a própria irmã e o cunhado em Jundiaí, no interior de São Paulo. O caso aconteceu no bairro Jardim Tarumã e foi registrado por câmeras de segurança.

De acordo com a ocorrência, a vítima possuía medida protetiva contra o irmão, que no mesmo dia discutiu com o cunhado e o ameaçou com um canivete. Pouco depois, ele retornou ao local dirigindo um carro e acelerou em direção ao casal.

As imagens mostram o momento em que o veículo atinge as vítimas, recua e avança novamente, destruindo o portão da residência. Apesar da violência, o casal conseguiu se esquivar e o carro acabou colidindo contra a parede.

No instante do ataque, uma viatura da Guarda Municipal passava pela rua. Os agentes intervieram rapidamente, imobilizaram o suspeito e o levaram ao Centro de Triagem de Campo Limpo Paulista.

A irmã e o cunhado foram socorridos no Hospital São Vicente de Paulo. Ela sofreu um ferimento na perna e ele machucou a cabeça ao ser atingido pelo portão, mas ambos tiveram apenas lesões leves.

Veja vídeo:

Fonte: g1 PA/Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/09/2025/13:08:57

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...