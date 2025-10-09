VÍDEO; Homem em surto psicótico é contido pela PM com uso de taser em comunidade garimpeira de Itaituba (PA)

Foto: Reprodução | Caso ocorreu na região do Sudário; após ser medicado, o homem se acalmou e foi liberado na presença da família.

Por volta das 22h desta quarta-feira (8), a Polícia Militar foi acionada por uma mulher informando que um homem em surto psicótico, armado com uma faca, estava em frente ao Bar da Josy, localizado no final da currutela da comunidade do Sudário, região garimpeira do município de Itaituba, no sudoeste do Pará.

Ao chegar ao local, os policiais constataram o fato. O homem, identificado como Vinnicius Carlos da Silva Pereira (nascido em 15/04/1999), encontrava-se transtornado e agressivo, avançando em direção à guarnição. Diante da recusa em obedecer à ordem de parada, os militares utilizaram uma arma de menor potencial ofensivo (taser) para contê-lo.

Em seguida, Vinnicius foi algemado e levado ao pronto-socorro da comunidade, mas não pôde ser atendido, pois a enfermeira local, segundo informações de moradores, estava sob efeito de medicamentos controlados.

Posteriormente, o irmão do homem compareceu ao destacamento policial e informou que Vinnicius sofre de doença mental e faz uso diário de remédios, tendo deixado de tomar a dose naquele dia, o que provocou o surto. Após ingerir a medicação, o homem apresentou melhora significativa no comportamento.

Como a vítima, identificada apenas como Bruno, optou por não prosseguir com a denúncia, o suspeito foi orientado e liberado junto à família.

VEJA VÍDEO:

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 09/10/2025/17:32:51

