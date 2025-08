VÍDEO: Homem embriagado participa de corrida de rua usando chinelos no Pará e viraliza nas redes sociais

Homem embriagado invade corrida de rua usando chinelos no Pará — Foto: Redes Sociais

Cena inusitada ocorreu durante uma prova de rua organizada por academia em Garrafão do Norte. O vídeo viralizou dias após o evento.

Um vídeo gravado durante uma corrida de rua em Garrafão do Norte, no nordeste do Pará, tem repercutido nas redes sociais nos últimos dias. As imagens mostram um homem identificado como Isaque participando da prova de forma inusitada: embriagado e de chinelos.

O evento foi realizado no dia 27 de julho e organizado por uma academia do município, porém o vídeo viralizou no final de semana.

A corrida percorreu as ruas da cidade como parte de uma programação esportiva local. Mesmo sem fazer parte da lista oficial de competidores, Isaque entrou no trajeto e correu 8 km ao lado dos atletas, arrancando risadas do público presente e chegou até a ganhar medalha.

Isaque, que não possui celular, ganhou uma conta em rede social criada por amigos. Em um vídeo publicado no novo perfil, ele explica, com bom humor, o motivo da participação inusitada: “Eu tinha bebido e, quando vi aquela multidão, pensei: vou correr pra tirar a ressaca.”

Nas redes sociais, a própria organização do evento entrou na onda e brincou com o episódio. A academia responsável compartilhou diversos vídeos de Isaque durante a corrida, contribuindo para a viralização e mostrando bom humor diante da situação.

Após a repercussão, até a Prefeitura de Garrafão do Norte resolveu comentar sobre o caso. Em uma publicação nas redes sociais, o perfil oficial do município divulgou um novo vídeo em que Isaque aparece treinando pelas ruas da cidade, desta vez sóbrio e devidamente calçado com tênis.

“Repercutindo em todo o Brasil após completar uma prova de atletismo de 8 km usando uma sandália havaiana, no último final de semana, o Isaque agora está sendo visto com frequência treinando pelas ruas da nossa cidade. Estamos felizes por essa história e na torcida para que esse momento marque o início de um novo, transformador e bonito ciclo na vida do Isaac”, dizia a publicação da prefeitura.

VEJA VÍDEO:

Fonte: G1 Pará — Belém

