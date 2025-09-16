VÍDEO: Homem faz família e médica reféns em hospital

(Foto: Reprodução) – Um homem em surto psicológico manteve a esposa, o filho pequeno e uma médica como reféns no Hospital Santa Helena Saúde, em Mauá, na região metropolitana de São Paulo.

O caso, ocorrido no último final de semana, mobilizou o Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) da Polícia Militar e terminou com o resgate das vítimas sem feridos graves.

Segundo a PM, o homem chegou ao hospital acompanhado da família, alegando fortes dores no peito. Durante a consulta, os enfermeiros perceberam sinais de delírio. Pouco depois, ele entrou em surto, arrastou a médica e os próprios familiares para dentro de uma sala e os manteve sob ameaça com uma arma branca.

A polícia informou que o suspeito já havia cumprido 16 anos de prisão por homicídio e possuía histórico de internação psiquiátrica. Durante o surto, ele apresentava falas desconexas e repetitivas, em um “looping”, segundo relato dos agentes do Gate.

Apesar de não agredir diretamente a esposa e o filho, o homem teria ameaçado verbalmente ferir a médica, aumentando a tensão do caso.

Ação do Gate

Os policiais tentaram negociação com técnicas de convencimento, mas diante da resistência do suspeito e da suspeita de que ele havia montado uma barricada, a equipe decidiu invadir a sala.

O homem foi contido com dois disparos de taser no abdômen, sem ferimentos graves. A médica e os familiares foram libertados ilesos e encaminhados ao Hospital Nardini, também em Mauá. Com informações de Metrópoles

VEJA VÍDEO:

Fonte: Ver o Fato e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/09/2025/16:25:29

