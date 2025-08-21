Vídeo: Homem mata esposa a marretadas em varanda de apartamento na Bahia

Homem desferiu cerca de 15 golpes contra mulher na varanda de apartamento na Grande Salvador; vizinhos e filhas presenciaram cena • Reprodução/Redes Sociais

Homem foi preso em flagrante como suspeito de feminicídio; filhas e vizinhos presenciaram a cena.

Uma mulher foi brutalmente morta a marretadas, na noite dessa terça-feira (19), em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (BA). Laina Santana Costa Guedes, de 37 anos, estava dentro do apartamento onde morava no momento do crime.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o homem atingindo violentamente a vítima com mais de 15 golpes na sacada do apartamento. A CNN optou por não reproduzir a imagem.

Nos vídeos, é possível ver o desespero dos vizinhos ao ouvirem os gritos de socorro e presenciarem a cena.

Em uma das gravações, a mulher aparece correndo para a varanda em busca de ajuda. Em outro registro, o homem é visto tentando fugir pela janela do apartamento. Segundo relatos, alguns moradores invadiram o imóvel na tentativa de salvar a vítima. Lá dentro, ainda estavam as duas filhas do casal. A mais velha, adolescente, acabou ferida ao tentar proteger a mãe e a irmã mais nova.

A Polícia Militar da Bahia afirmou que equipes foram acionadas e confirmaram que Laina chegou a ser socorrida ao Hospital Municipal de Cajazeiras, mas não resistiu.

O homem, que também sofreu lesões, foi levado para outra unidade de saúde e em seguida autuado em flagrante por feminicídio na 27ª Delegacia Territorial de Itinga.

A Polícia Civil investiga o caso e o suspeito permanece custodiado, à disposição da Justiça.

